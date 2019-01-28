Son Dakika Haberleri: Türk Ocakları "Sarı Paşa İnsan Atatürk" Kitabı Hediye Etti

Türk Ocakları "Sarı Paşa İnsan Atatürk" Kitabı Hediye Etti

1 saat önce

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi tarafından gençlere "Sarı Paşa İnsan Atatürk" isimli kitaptan hediye etti.

Türk Ocakları
Türk Ocakları Adıyaman Şubesi tarafından gençlere "Sarı Paşa İnsan Atatürk" isimli kitaptan hediye etti.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi gerçekleştirdiği kitap programında, başta gençler olmak üzere vatandaşlara Dr. Ali Güler'in "Sarı Paşa İnsan Atatürk" adlı eserlerini hediye etti. Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Gökhan Dursun ve yetkililer kitapları dağıttı.

Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Gökhan Dursun, "Gerek Türk Ocakları Genel Merkezi gerekse de Adıyaman Şubesi olarak gündelik siyasi söylem ve gündemlere mesafeli yaklaşıyor ve fikri ve ilmi bağlamda bu ülkeye ve milletimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bazı kırmızı çizgilerimiz söz konusu olduğu vakit sessiz ve duyarsız kalmamız mümkün değil. Şüphesiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu kırmızı çizgilerimizin başında geliyor. Malumunuz son dönemde Atatürk'e ve Atamızın hayatına dair bazı manüpilatif söylemler ve çalışmalar söz konusudur. Biz bu söylemlerin ve çalışmaların niyetlerini de biliyoruz ve sessiz kalmıyoruz. Bu noktada akademik ömrünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adamış olan Dr. Ali Güler hocamızın eserlerini milletimize takdim ediyoruz. Çünkü gerçekler üzerinden konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Ali Güler, Adıyaman, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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