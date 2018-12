Türk Ocakları Sarıkamış Şehitlerini Andı

Türk Ocakları Malatya Şubesinin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde bu hafta, Malatya Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Feyzi Şahin " Sarıkamış Beyaz Hüzün" konusu üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.Ocak binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Türk tarihinin her bir savaşı bir birinden daha önemli olduğunu ancak, soğuk tarihinin en soğuk savaşının Sarıkamış olduğunu ifade ederek, "Bizim temennimiz bölünmeyen kabul etmeyen mukaddes bir bütün olan Türk milletinin ve vatan bütünlüğünü ebedi olarak devam etmesinden başka bir şe değil. Önemli günler, önemli tarihler, önemli savaşlarda bahsettik. Türk tarihinin her bir savaşı bir birinden daha önemli ve Türk milletinin ebediyete giden bu yolda her biri ayrı bir anlam taşımaktadır. Bunlardan biriside soğuk tarihinin en soğuk savaşı olan Sarıkamış'tır. Sarıkamış hikayesini okudukça, dinledikçe yüreğimiz sızlamakta Türk milletinin ne kadar hazin günler geçirdiğini kötü günler geçirildiğini bir kez daha anlamaktayız. 10 binler askerimizi savaşta değil de donarak şehit olması bizleri hep kalben hem de vicdanen derinde yaralamaktadır" ifadelerini kullandı.Malatya Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Feyzi Şahin ise "Bundan 104 yıl önce Sarıkamış 'ta yaşananlar bir kahramanlık öyküsüdür. Tarihin hiçbir döneminde rastlanmayan bir savaşın unutulmuş, gözden kaçmış, hatırlanmayan, ürkütücü bir o kadarda trajik olan bir kahramanlık öyküsüdür Sarıkmış. Turan yolunda, ülkü yolunda can vermiş toprağa düşmüş ve karlar altında eriyerek bahtsız Anadolu'nun kara yazgını 90 bin evladının kahramanlık öyküsüdür Sarıkamış" şeklinde konuştu. - MALATYA