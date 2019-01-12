Son Dakika Haberleri: Türk Ocaklarında 'Kalp ve Yürek' Sohbeti

Türk Ocaklarında 'Kalp ve Yürek' Sohbeti

23 dakika önce

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu haftaki konusu 'Kalp ve Yürek' oldu.

Türk Ocaklarında 'Kalp ve Yürek' Sohbeti, System.String[]
Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu haftaki konusu 'Kalp ve Yürek' oldu.

Ocak binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata," İnsanın kalbi ne kadar düzgün, ne kadar temiz manevi anlamda baktığımız zaman o kadar bir toplum hayatta kalır ayakta kalır. Ama ne yazık ki dünya var olduğundan buyan bir takım çirkinlikleri yaşamaktayız. Kalpler karamış, kalpler körlermiş ve son zamanlarda o kadar acılarla karşı karşıya kalmışız ki anasını, babasını, kardeşini hiç acımadan öldüren, kalpleri kararmış insanları görüyoruz" dedi.

Günata' nın konuşmasının ardında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Hasan Pekdemir tarafında'kalp ve yürek 'sunumu yapıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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