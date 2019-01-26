Son Dakika Haberleri: Türk Ocaklarında 'Suriye İç Savaşının Türkiye ve ABD İlişikleri ve Etkileri' Konuşuldu

Türk Ocaklarında 'Suriye İç Savaşının Türkiye ve ABD İlişikleri ve Etkileri' Konuşuldu

1 saat önce

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu hafta 'Suriye iç savaşının Türkiye ve ABD ilişikleri ve etkileri' konuşuldu.

Türk Ocaklarında 'Suriye İç Savaşının Türkiye ve ABD İlişikleri ve Etkileri' Konuşuldu, System.String[]
Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu hafta 'Suriye iç savaşının Türkiye ve ABD ilişikleri ve etkileri' konuşuldu.

Ocak binasında gerçekleşen toplantıda Konuşan Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, "Türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor. Türk ocakları olarak, demokrasiye inanmış kişiler olarak bu seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bölücü hain olmayan bütün siyasi partilerle ve siyasi görüşlerle bizim hukuk içerindeki birlikteliğimiz hep devam etmektedir. Bizim temel düşüncemiz devletin bekası milletin ve ülkenin birlik ve beraberliğidir. Ülkenin sıkıntıları vardır, ama buna rağmen bütün vatandaşlar hür ve bağımsız olarak vicdanlarına danışarak oylarını kullanacaklar' dedi.

Türkiye'nin dünya evren güçlerine karşı önemli mücadele verdiğini de belirten Günata,"Ortadoğu bölgesinde oynanan oyunları iyi tespit etmemiz lazım, küçük meselelerle uğraşmadan esasını görmemiz lazım büyük resme bakmamız lazım. Buna görmeden ülkemizin huzurlu olması mümkün değil" ifadelerini kullandı

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise bu gün Ortadoğu'da Afrika'da buluna devletlerin tamamına yakının iç savaş yaşadığın belirterek Ortadoğu, Afrika, Güney Amerika değimiz yer yaklaşık yüz devlette oluşmaktadır. Asya' daki devletlerin önemli bir kısmı iç savaş yaşadı beki ne oldu, Bu iç savaşların sonucunda çok şey yaşandı ama iki çok sonuç ortaya çıktı. Bunlarda bir tanesi şu oldu, bu devletler batıya daha bağımlı hale geldi, yani iç savaş yaşandıktan sonra hiçbir devlet batıda bağımsız olmadı daha çık batıya bağımlı olur hale geldiler. Bir diğer sonuç ise, genellikle bölündüler, yani bu devletler iç savaş yaşadıktan sonra bölündüler bölünmeyenlerde ayrı siyasi otoritelere bölündüler bugün ırakta yaşananlar gibi" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü

İngiltere, Venezuela'ya Ait Altınların Maduro Tarafından Çekilmesine İzin Vermedi Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:04:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Ocaklarında 'Suriye İç Savaşının Türkiye ve ABD İlişikleri ve Etkileri' Konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]