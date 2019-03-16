Son Dakika Haberleri: Türk Ocaklarından Yeni Zellanda'daki Katliama Tepki

Türk Ocaklarından Yeni Zellanda'daki Katliama Tepki

1 saat önce

Türk Ocakları Samsun Şubesi Başkan Prof. Dr. Serkan Şen, Yeni Zellanda'daki katliamın, Müslümanlar arasında radikal eylemleri körüklemek ve bu yolla da İslam'ı dünya kamuoyunda saldırgan bir hüviyetle takdim etmek gibi bir anlayışla yapıldığını söyledi.

Türk Ocaklarından Yeni Zellanda'daki Katliama Tepki, System.String[]
Türk Ocakları Samsun Şubesi Başkan Prof. Dr. Serkan Şen, Yeni Zellanda'daki katliamın, Müslümanlar arasında radikal eylemleri körüklemek ve bu yolla da İslam'ı dünya kamuoyunda saldırgan bir hüviyetle takdim etmek gibi bir anlayışla yapıldığını söyledi.

Samsun Öğretmenevinde Türk Ocakları Samsun Şubesi tarafından Türk Kültürü Bağlamında Alevilik ve Bektaşilik konferansı düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer'in konuşmacı olarak katıldığı konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Serkan Şen, Yeni Zellanda'da camide katledilen Müslümanlara yapılan saldırının planlı bir anlayışla yapıldığını ifade etti.

Batı'nın Müslümanlar üzerinde benzer olaylara yeltendiğini vurgulayan Şen, "Yeni Zellanda'da birçok din kardeşimizin şehit edilmesiyle neticelendirilen menfur saldırıyı kınıyorum. Aynı zamanda burada bir planlama da söz konusudur. Müslümanlar arasında radikal eylemleri bir şekilde körüklemek, bu yolla da İslam'ı dünya kamuoyunda saldırgan bir hüviyetle takdim etmek gibi Batı'nın öteden beri planladığı bir anlayış söz konusu. İşte bu İslam'ın terörle beraber anılması anlayışına en güzel cevabı bizim Türk irfanıyla şekillendirdiğimiz Müslümanlık anlayışı cevap verecektir" dedi.

Konuşmanın ardından söz alan Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer, Türk Kültürü Bağlamında Alevilik ve Bektaşilik konusu hakkında bilgi verdi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler Yeni Zelanda'daki Vahşette Yaralanan Türk Hakkında Bilinmeyen Gerçek Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 18:55:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Ocaklarından Yeni Zellanda'daki Katliama Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]