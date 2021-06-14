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Türk Odelo Şirketi Otomobil Farları İçin Yedek Parça Üretimini Almanya'dan Filibe'ye Taşıyor - Son Dakika

Türk Odelo Şirketi Otomobil Farları İçin Yedek Parça Üretimini Almanya'dan Filibe'ye Taşıyor

14.06.2021 11:02
Türk Odelo Şirketi Otomobil Farları İçin Yedek Parça Üretimini Almanya'dan Filibe'ye Taşıyor, System.String[]

ulgaristan'daki 2. Fabrikasında Odelo şirketinin 100 kişi istihdam edeceği açıklanıyor.

ulgaristan'daki 2. Fabrikasında Odelo şirketinin 100 kişi istihdam edeceği açıklanıyor. Bayraktarlar Holding'in sahibi olduğu Odelo Bulgaria şirketi şu anda Filibe yakınlarında inşaatı devam eden 2. fabrikasına Almanya'daki üretimi aktaracak. 2019 yılının son baharından beri faaliyet gösteren 1. fabrikadan yeni fabrikaya yedek parça hatları aktarılacak. Odelo Bulgaria şirketinden yapılan açıklamaya göre mevcut fabrikada sadece ışık seri üretimi devam edecek. Odelo şirketinin Slovenya'daki Prebold şehrine yakın olan fabrikasındaki üretimin de büyük bir kısmının Bulgaristan'a aktarılacağı ifade ediliyor. Odelo şirketi 2021 yılında birçok yeni projeye başlıyor. Şirketin geleneksel ihracat pazarları ABD ve AB olarak açıklanırken dünyadaki en büyük 20 otomobil şirketine üretim yaptıkları da ifade ediliyor: Mercedes (en büyük müşteri), Volkswagen, Renault, Audi, Skoda, Ford, Porsche, Bentley vs. Odelo şirketinin yöneticisi Uğur Özay yeni fabrikanın 17 dönümlük arazi üzerinde olup 13 dönüm kapalı alana sahip olacağını açıklıyor. 2021 yılında Odelo şirketinin fabrika inşaatına 4, 5 milyon Euro ve makine ve ekipman için 1, 3 milyon Euro yatırım yapması planlanıyor. Şirketin 2021 ve 2022 yılları için yatırım bütçesi 7, 3 milyon Euro olarak açıklanıyor. Mart 2021 itibarıyla Odelo şirketinde 240 kişi istihdam ediliyor. Bu rakamın 2025 yılına kadar 612'ye ulaşması hedefleniyor. Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Dimo Nikolov, Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Filibe ilinde üretimde çalışanlara ödenen ortalama brüt ücretin 1289 leva olduğunu ve Odelo olarak çalışanlarına bu rakamdan daha yüksek bir maaş verdiklerini ifade ediyor.

Kaynak: https://www. capital. bg/biznes/promishlenost/2021/06/03/4216664_odelo_prenasia_proizvodstvoto_na_rezervni_chasti_za/

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türk Odelo Şirketi Otomobil Farları İçin Yedek Parça Üretimini Almanya'dan Filibe'ye Taşıyor - Son Dakika


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