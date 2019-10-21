Türk ofis mobilya markası franchise ağını büyütüyor

Ofis mobilyası sektörünün global markası Bürotime; Eylül ayında açtığı Yunanistan mağazasının ardından Ekim ayında da Türkmenistan'da mağaza açarak farklı coğrafyalarda pazar payını genişletmeye devam ediyor.



Geliştirdiği tasarımlarıyla, yeni çalışma kültürünün tüm beklentilerine cevap verirken, ihtiyaçları da şekillendiren Bürotime; yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Global marka olma stratejisiyle yönünü küresel pazara çeviren firma; yurt dışında da iş dünyasının önde gelen markalarının tercihi oluyor. Uzun yıllar yoğun çalıştığı Kırgızistan'la bölgedeki marka algısını güçlendiren Bürotime, Türkmenistan'da açtığı yeni mağazası ile Türk Cumhuriyetleri'ndeki hakimiyetini artırdı.



"Küresel arenada büyümemizi sürdürüyoruz"



Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar'da gerçekleştirdikleri yatırımlarıyla ihracat oranlarını artırmayı planladıklarını ifade eden markanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu; "Avrupa Kıtası'nda; ' Fransa, İtalya, Malta, Romanya' Afrika Bölgesi'nde; ' Sudan, Senegal, Fas' Güney Asya'da; 'Sri Lanka' yoğun çalıştığımız yurt dışı pazarlar arasında bulunurken, dünya genelinde konsept showroom'larımızla marka değerimizi yükselterek büyümemizi sürdürüyoruz. Son olarak 2 Ekim 2019 tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz franchise'mız aracılığıyla da en yeni tasarıma sahip ürün gruplarımızla yer alıyoruz. 900 m2'lik büyük bir alanda konumlandırılan showroom'da; yenilikçi detaylarla şekillendirilmiş tasarımlarımızla, çalışma kültürünün değişen ihtiyaçlarını karşılarken; eğitim, sağlık, terminal, çağrı merkezi ve home ofis gibi farklı pazarlar odağında geliştirdiğimiz çözümlerimiz de bulunuyor.



Bununla birlikte; Türkmenistan'ın coğrafi konumu dolayısıyla, lojistik olarak bizlere büyük avantaj sağlayarak, civarındaki ülkelere de seslenebileceğimiz özel bir yerde olduğunun farkındayız. Franchise'mızın öncelikle; Türk Cumhuriyetleri'ne ardından, Orta Asya'ya açılan kapımız olarak stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmemizde faaliyetlerimizi kolaylaştıracağına inanıyoruz. Küresel pazardaki yatırımlarımıza devam ederek, ihracat rakamlarımızı üst seviyelere taşımayı ve markamızın globaldeki konumunu pekiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL