Türk Oftalmoloji Derneği, Kovid-19 bilgilendirme sayfası hazırladı - Son Dakika

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), hem göz doktorlarının hem de vatandaşların faydalanabilmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme sayfası hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sayfasında tıp tarihinden örneklere de yer veren TOD, Amasyalı Tabip Şerafettin Efendi'nin salgın hastalıklarla ilgili daha 1400'lü yıllardan kalan "elini iyi yıka, kalabalığa girme, selamını uzaktan ver" tavsiyesine de dikkat çekti.

Koronavirüsün göz yoluyla bulaşabilmesi, muayenelerini yakından yapmak zorunda olan göz hekimlerini risk grubuna sokarken, göz sağlığı problemi olan hastaların da daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor.

Türk göz doktorlarını temsil eden TOD, bu nedenle hem göz doktorlarının hem de vatandaşların faydalanabileceği koronavirüs bilgilendirme sayfası hazırladı. Sayfaya "https://koronavirus.todnet.org/" adresinden ulaşılabilecek.

İnternet sayfasında hem hekimlere hem vatandaşlara yönelik bilgiler yer alıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Oftalmoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ziya Kapran, hazırladıkları web sayfasında, göz hekimlerine yönelik mesleki duyuruların yanı sıra göz sağlığı hastalarını ilgilendirebilecek aktüel açıklamalar ile Kovid-19 salgınına ilişkin Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin yer aldığını aktardı.

Hem üyelerini hem de hastalarını Kovid-19 risklerinden korumayı hedeflediklerini aktaran Kapran, "Pandemi nedeniyle acil kabul edilen göz hastalıkları" bölümünde, gözle ilgili acil işlem, muayene ve ameliyat listesini paylaştıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının yanı sıra ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin de bu dönemde acil olmayan ihtiyaçların ertelenmesini ve sadece acil sağlık işlemlerinin yapılmasını önerdiğini hatırlatan Kapran, koronavirüsün göz yoluyla bulaşıyor olmasının, lens kullanıcılarını risk altına soktuğunu, derneğin, bu dönemde lens yerine gözlük önermekle birlikte lens kullanmayı sürdürecek kişilere de tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti.