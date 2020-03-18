Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı - Son Dakika

Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı

7 saat önce

Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, gözlerle daha yoğun temas halinde olan kontakt lens kullananların koronavirüsten korunmak için hijyene dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı, System.String[]

Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, gözlerle daha yoğun temas halinde olan kontakt lens kullananların koronavirüsten korunmak için hijyene dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Oftalmoloji Derneğinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınında bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden gerçekleştiğine dikkati çekilerek, göz hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, koronavirüsün ağız, burun ve gözlerden bulaştığını ifade ederek, öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüsün, sağlam kişinin mukozalarına temas ettiğini anlattı.

Virüsün, solumakla veya göz temasının yanında ellerin ağza, buruna ya da göze dokunmak suretiyle de bulaşabildiğini dile getiren Yüzbaşıoğlu, kontakt lens kullanıcılarının daha özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Yüzbaşıoğlu, kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirterek, "Kontakt lens kullananlar her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdır. Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı." uyarısında bulundu.

Nelere dikkat edilmeli?

Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, gözlerin en önemli üç bulaşma yolundan biri olduğunu unutmayarak ellerin ağız, burun ve gözle olan temasının mümkün olduğunca kesilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ellerimizin temiz olduğundan emin olunmadan asla ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Sık ve doğru şekilde, sabunla ve en az 20 saniye, parmak uçları, araları ve tırnak aralarını temizleyerek ellerimizi yıkayalım. Başkalarıyla iletişim halindeyken sosyal mesafe denen bir metrelik mesafeyi koruyalım. Ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşmayı önlemek adına özenli davranalım. Kalabalık yerlerden uzak duralım. Hastalığın, şimdilik bilinen bir tedavisi ve aşısı olmadığı için bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Bol C vitamini içeren gıdalar tüketelim, iyi ve dengeli beslenelim. Düzenli uykuya özen gösterelim."

Türk Oftalmoloji Derneği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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