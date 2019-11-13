Türk öğrenci ABD'den 'Pentatlon Madalyası'yla döndü

Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü 6. sınıf öğrencisi Neva Naz Güvenç, ABD'de yapılan UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası'nda dünya 4.'sü oldu. Türkiye Milli Pentatlon Takımı adına müsabakaya katılan genç sporcu, "Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.



Türkiye Milli Pentatlon Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü. Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü 6. sınıf öğrencisi Neva Naz Güvenç, 11 Yaş Altı Triathle Ferdi Yarışı'nda dünya 4.'sü olarak Türkiye'ye gururu yaşattı.



Bale ile başlayıp pentatlona yöneldi



Spor yapmaya bale yaparak başladığını anlatan Neva, "Bale bedenimi tanıyıp disipline etmemi ve klasik müziği daha yakından tanımamı sağladı. Ardından yüzmeye olan ilgim arttı. Yüzme alanında ilçe ve il genelinde gerçekleşen müsabakalarda başarılar elde ettim" dedi.



Neva Naz Güvenç, başarıya giden süreci; "Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takım seçmelerinde Triatle branşında Türkiye Şampiyonu oldum. Türkiye Şampiyonu olduğum için Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Türkiye Milli Pentatlon Takımı'nı gururla temsil ettiğim UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası'nda dünya 4.'sü oldum" diye anlattı.



Eğitimde bütünsel yaklaşım



Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü İlkokul-Ortaokul Müdürü Cavidan Varlı, "Öğrencimizin düzenli çalışması hem derslerinde, hem de sporda başarıyı yakalamasında etkili oldu. Beden Eğitimi öğretmenimiz öğle aralarında dahi öğrencimizin atış çalışmasına yardım etti" dedi.



Varlı, öğrencinin dersleriyle ilgili herhangi bir eksiklik yaşamaması için özen gösterdiklerini söyleyerek, "Müsabakalar sonrasında öğrencimize özel tamamlayıcı etütler planlarken, rehber öğretmenimizin de tüm süreci takip etmesi Neva ve bizim için olumlu oldu. Öğrencimizi dünya şampiyonasına, hem eğitimine gereken özeni göstererek hem de psikolojik açıdan bütünsel olarak hazırladık. Bu başarı aynı zamanda, ülkemizde pentatlon sporunun geleceği için mutluluk ve umut verici oldu" dedi. - İSTANBUL