TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI - Son Dakika

TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI

6 saat önce

ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı.

TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI, System.String[]

ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı. Eczaneleri dolaşan Türk öğrenci, maske bulamadı.

Türkiye'den 7 ay önce Çin'e giden Furkan Sungur (26) Korona virüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan Chengdu sokaklarında eczaneleri dolaştı. Furkan Sungur, kentte dolaştığı eczanelerde maske bulamadı. Sungur girdiği bir çok eczaneden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti,.

Görüntü Dökümü:

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-Sungur'un Çin'deki eczaneleri dolaşması


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
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