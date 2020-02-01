Türk öğrenci Çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı - Son Dakika

ÇİN'de koronavirüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı. Eczaneleri dolaşan Türk öğrenci, maske bulamadı.

Türkiye'den 7 ay önce Çin'e giden Furkan Sungur (26) koronavirüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan eyaletinde Chengdu bölgesinde eczaneleri dolaştı. Furkan Sungur, kentte dolaştığı eczanelerde maske bulamadı. Sungur girdiği bir çok eczaneden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti,.

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-Sungur'un Çin'deki eczaneleri dolaşması

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