Son Dakika Haberleri: Türk Öğrenci İçin Varşova Büyükelçiliğinde Tören Düzenlendi

Türk Öğrenci İçin Varşova Büyükelçiliğinde Tören Düzenlendi

51 dakika önce

Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman için Varşova Büyükelçiliğinde tören düzelendi.

Türk Öğrenci İçin Varşova Büyükelçiliğinde Tören Düzenlendi, System.String[]
Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman için Varşova Büyükelçiliğinde tören düzelendi. Polonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının ve öğrencilerin katıldığı törenin ardından Kocaman'ın naaşı Türkiye'ye gönderilmek üzere Varşova Fryderyk Chopin Havaalanı'na getirildi.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Kocaman için adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Kocaman için düzenlenen törene Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül ve elçilik çalışanlarının yanı sıra Polonya'da yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

"Polonya'daki Türk toplumu olarak kırgınız, kızgınız, infial içindeyiz"

Törende konuşma yapan Büyükelçisi Tunç Üğdül geleceği son derece parlak, ülkesine, vatanına hayırlı, pırıl pırıl bir genci kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Üğdül, "Bugün burada efendi, vatanperver, yüreğinde Atatürk sevgisini, Türkiye sevgisini yaşatan pırıl pırıl bir insanı uğurluyoruz. Bir hain, bir meczup Furkan'ı geleceksiz, ailesini, sevenlerini onsuz bıraktı. Polonya'daki Türk toplumu olarak kırgınız, kızgınız, infial içindeyiz. Polonya makamlarının gerek katil gerekse olayın cereyan ediş biçimi hakkında bize ayrıntılı bilgi vermesini bekliyoruz. Onu bugün buradan, bu büyük umutlarla geldiği ülkeden uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Furkan Kocaman'ın naaşı akşam uçağıyla Türkiye'ye gönderilmek üzere Varşova Fryderyk Chopin Havaalanı'na getirildi.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman Erasmus programı kapsamında geldiği Polonya'da 9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan saldırgan Muhammet Emektar ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken Wroclaw Savcılığı ise olayın nedenine ve saldırganın mahkemedeki ifadesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. - VARŞOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:00 Kaynak: İHA

Polonya, Varşova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya İki Şart! EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar

Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 19:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Öğrenci İçin Varşova Büyükelçiliğinde Tören Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]