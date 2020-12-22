Türk öğrenci, uluslararası bilim olimpiyatlarında 2 ayrı ödül aldı - Son Dakika

Bu yıl 35.'si düzenlenen Brezilya/ MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları'nda, Doğa Koleji öğrencisi Gökçe Kavakyanı, 'En Çok Değinilen Proje' ve 'Uluslararası En Dikkat Çeken Proje' ödüllerini aldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencimiz, immünoloji alanında geliştirdiği, "Yoğurt ve Peynir Yapımında Combucha Mucizesi" projesiyle, yoğurt ve peynir üretiminde yeni bir çağ başlatacak" dedi.

Her yıl Brezilya'da gerçekleşen, bu yıl pandemi sebebiyle online düzenlenen Mostratec Bilim Olimpiyatları'nın 35'incisi düzenlendi. Yarışmada, dünya çapında bine yakın proje içinden seçilen finalistler arasında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü öğrencisi, Biyoloji Öğretmeni Mesude Arıyan'ın danışmanlığında 'Yoğurt ve Peynir Yapımında Combucha Mucizesi' projesini geliştiren Gökçe Kavakyanı da yer aldı. Kavakyavanı, projesi ile 'En Çok Değinilen Proje' ve 'Uluslararası En Dikkat Çeken Proje' kategorilerinde ödül aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Okulumuzu ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden öğrencilerimiz, bu yıl da başarı geleneğini bozmayarak önemli başarılara imza attı. Öğrencilerimiz Biyoloji alanında katılım gösterdikleri Mostratec finallerinde, son 6 yıldır liderliğimizi koruyor" dedi.

PROJEYE PATENT BAŞVURUSU

Olimpiyat kapsamında ödül alan Gökçe Kavakyanı'nın projesinde, geleneksel yöntemler yerine, bağışıklık açısından önemli bir antioksidan olduğu bilinen Combucha mantarı kullanarak yoğurdun ve Combucha peynirinin fermantasyonunu sağladığı belirtildi. Jüriler, Kavakyanı'nın elde ettiği ürünlerin geleneksel yoğurt ve peynirden daha lezzetli olmasının yanında, besin değerlerinin de yüksek olduğunu tespit etti.

Ürünlerin besin olarak kullanıma uygun olduğu, Türk Gıda Kodeksi tarafından onaylanırken, projenin patent başvurusu gerçekleşti.