Son Dakika Haberleri: Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı
Son Dakika Güncel Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı

Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı

49 dakika önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan söz konusu üniversitede eğitim gören Türk öğrenciler, devam eden harekata ilişkin Saraybosnalıları bilgilendirdi.

Başkent Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'nda İngilizce bilgilendirme broşürü dağıtan öğrencilerden Ertuğrul Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türk askerini yalnız bırakmamak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Sosyal medyada Türk askerinin Suriye'ye toprağını genişletmek için girdiğini yazmışlar. Biz de buna tepki olarak broşür hazırladık." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de siyasi birliğin devamı ve mazlumlara yardım etmek amacıyla harekat başlattığını belirten Yılmaz, Saraybosna'da yaklaşık bin broşür dağıtacaklarını ifade etti.

Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı

Barış Pınarı Harekatı, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Arap Birliği'nin bildirisine sert tepki 11 kişinin öldüğü saldırıların yapıldığı Kamışlı'ya inen uçak böyle görüntülendi Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]