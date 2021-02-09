Türk öğrenciler Harvard Üniversitesi'nin düzenlendiği konferansa katıldı

Türkiye'de bir özel okulda okuyan 14 öğrenci Harvard Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katıldı.

Harvard Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 28 Ocak-1 Şubat 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti. Bu sene 68'ncisi gerçekleşen ve dünyanın en prestijli akademik konferansı kabul edilen HMUN 2021'e farklı ülkelerden 2 bin 200 öğrenci katıldı. İSTEK Uluğbey MUN Kulübünden 14 öğrencinin de katıldığı konferansta, 'Deniz hukuku ve okyanus kaynaklarının dağılımı', 'Uluslararası çalışmalarda askeri müdahale', 'Siyasi Özerklik ve özerk olmayan bölgeler', 'Gen dizilimi', 'Sürdürülebilir kalkınmada çok uluslu şirketlerin rolü' gibi global sorunlar tartışıldı.

"KONFERANS HEM EĞLENDİRDİ HEM DE EĞİTTİ"

Harvard'da konferansa katılmış olmaktan mutlu olduğunu söyleyen İSTEK Uluğbey Okulları öğrencisi Nehir Işık "Bu konferansta günümüzdeki birçok sorunun ele alınması, hem de böylesine önemli konuların eğlenceli bir aktivite üzerinden aktarılması bizi eğlendirdi ve aynı zamanda eğitti. Çevrim içi bir etkinliğe katılmak yüz yüze bir etkinliğe katılmaktan daha kolay ve ulaşılabilir oldu" dedi.

İSTEK Uluğbey Okulları İngilizce öğretmeni Aquil Khalid ise "Öğrencilerimiz bu ve benzeri konferanslar sayesinde dil becerilerinin yanı sıra, özgüven, topluluk huzurunda konuşma, araştırma, tartışma, dünya sorunlarını anlama gibi pek çok becerilerini geliştiriyor" diye konuştu.