Türk öğrenciler Matematik Olimpiyatında altın madalya aldı - Son Dakika

Türk öğrenciler Matematik Olimpiyatında altın madalya aldı

Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları-URFODU'ya katılan Türk öğrenciler Eren Mutlu Güner ve Yaren Kılıç, 4 ülkeden 1057 öğrencinin katıldığı final yarışında matematik branşında altın madalya kazanarak 1. derece diploma ile ödüllendirildi.

Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları-URFODU'ya katılan Türk öğrenciler Eren Mutlu Güner ve Yaren Kılıç, 4 ülkeden 1057 öğrencinin katıldığı final yarışında matematik branşında altın madalya kazanarak 1. derece diploma ile ödüllendirildi.

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Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları-URFODU'ya bu yıl tüm branşlarda 10 ülkeden 290 bin 807 öğrenci ve 1780 okul katıldı. İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Eren Mutlu Güner ve Yaren Kılıç, 4 ülkeden 1057 öğrencinin katıldığı final yarışında matematik branşında dünya dereceleri yaparak altın madalya ve uluslararası geçerliliği olan 1. derece diploma almaya hak kazandılar. Öğrencilerin, portfolyolarına eklenecek bu diploma ile yurt dışındaki saygın üniversitelere kabul sürecinde önemli bir avantaj elde edeceği belirtildi.

Öğrencilerden Yaren Kılıç, "Yarışmanın matematik etabı zorlayıcı olmasına rağmen, okulumuzda düzenlenen etüt çalışmalarımızın soruları cevaplamamda faydası oldu." dedi. Eren Mutlu Güner ise "Üniversite sürecimde ve sonrasında yurt dışı planlarım olduğu için okulumun desteği ile bu tür sınavlara sıkça giriyorum. Böylece yurt dışı belgelerimi şimdiden hazırlıyorum." diye konuştu.

İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi Müdürü Hakan Güllüsaç, "Okul olarak öğrencilerimizin URFODU gibi nitelikli uluslararası yarışmalara katılmalarını destekliyoruz. Böylece okulumuzda verdiğimiz fen eğitiminin kalitesini dünyadaki diğer eğitim sistemlerinin sonuçları ile karşılaştırabiliyoruz." dedi ve ekledi: "Öğrencilerimiz için hazırladığımız portfolyo dosyalarına bu tip başarıları eklemek, yurt dışı hedefi olan öğrencilerimiz için oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Alınan dereceler dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan üniversitelere öğrencilerimizin erken kabulünü sağlıyor. ÖSYM tarafından belirlenen bazı yarışmalarda alınan dereceler öğrencilerin ek puan almasını veya sınavsız olarak üniversiteye yerleşmesini sağlıyor. Bu nedenle İSTEK Okulları olarak öğrencilerimizin bilimsel proje ve yarışmalara katılımını önemsiyoruz."


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk öğrenciler Matematik Olimpiyatında altın madalya aldı - Son Dakika

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