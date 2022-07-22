Türk öğrenciler, Sudan'da kültürü yaşayarak Arapça öğreniyor

Türkiye'den Sudan'a gelen üniversite öğrencisi ve lise mezunu 9 kişiden oluşan grup, Hartum Eğitim Müşavirliğinin düzenlediği programla Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsündeki (YEE) kursiyerlere Türk kültürünü anlatıyor ve onlarla Sudan kültürünü yaşayarak Arapçalarını geliştiriyor.

Türk ve Sudanlı öğrencilerin, Hartum YEE'de Sudan'a özgü kıyafetler giydiği ve iki ülke şarkılarının seslendirildiği etkinlikte, Sudan kınası yakan Türk öğrenciler, meşhur "cebene" kahvesinin tadına baktı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yabancı dil eğitimi ve öğreniminde dil ve kültür arasındaki bağın çoğunlukla unutulduğunu ve bu sebeple dilsel olarak edinilen bilgilerin insan zihninde anlama geçmediğini söyledi.

Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin o dilin kültürel yetkinliğine de hakim olması gerektiğine inandığını belirten Bozbaş, bu durumun daha sağlıklı bir dil eğitimi doğuracağını düşündüğünü belirtti.

Bozbaş, "Bu bağlamda bu 9 genç, hem Arapça hem Sudan kültürünü öğrenmek için buraya geldi. Temel Arapça bilgisi olan bu gençlerin, Sudan'da kültürel bir etkileşimin içerisinde çok çabuk ve etkin bir dil gelişimi yaşayacaklarını düşünüyorum. Daha ilk 3 günde bunu müşahede ettik." ifadesini kullandı.

"Ortak kültürümüz var"

YEE'de Türkçe öğrencisi Sami Adem, Türk arkadaşlarının Sudan ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını, karşılıklı eğitim ve kültür alışverişi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birlikte Hartum Üniversitesi ve Sudan Üniversitesine gittik. Nil Nehri'nde tekne turu da yaptık. Sudan kültürünü anlatırken, Türk kültürünü tanıma fırsatımız oldu. Bugün olanlara Sudan'a özgü kıyafetleri tanıttık. Türkiye'den gelen arkadaşlarımız, Cellabiye (erkek kıyafeti), Tob (kadın kıyafeti), Merkub (ayakkabı), şal (atkı) ve imma (sarık) giydi. Kızlar, ellerine kına kıydı." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Ola ed-Dusugi, "Türkiye'den gelen arkadaşlara Sudan'ın geleneklerini anlattık. Kadınların yaptığı Zegruta'yı (zılgıt) öğrettik. Erkeklerin damatlara yaptıkları ebşir (mutlu ol) hareketini gösterdik. Ortak kültürümüz var." ifadesini kullandı.

Anadolu İmam-hatip lisesi mezunu Abdulvahap Ateşoğlu, Türkiye'den Sudan kültürünü ve Arapçayı öğrenmek üzere 9 kişilik grup olarak buraya geldiklerini anlatarak, "3 gündür Sudanlı arkadaşlarımızla çok güzel geziyoruz, bize fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Giydiğim bu Cellabiye çok hoşuma gitti. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ediyorum, Sudan, çok güzel bir ülke." dedi.

Lise mezunu Yusuf Karacan da "Gelmeden önce Sudan nasıl bir yer, sıkıntılı olacak mı?' diye endişemiz vardı. Geldikten sonra buradakilerin ne kadar cana yakın olduklarını gördük." diye konuştu.