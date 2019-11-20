Son Dakika Haberleri: Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı
Son Dakika Güncel Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı - Son Dakika

Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı

6 saat önce

ROMANYA'NIN başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası robotik yarışması Robochallenge'da katılan Türk öğrenciler, 14 ülkeden 114 projenin yer aldığı yarışmada üçüncülüğü elde etti.

Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı, System.String[]

ROMANYA'NIN başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası robotik yarışması Robochallenge'da katılan Türk öğrenciler, 14 ülkeden 114 projenin yer aldığı yarışmada üçüncülüğü elde etti. Genç yetenekler, 2 Mayıs 2020'de Polonya'da düzenlenecek yarışmaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve Japonya, Romanya, Litvanya, Meksika, Fransa, İspanya, Türkiye, Rusya, Yunanistan, Moldova, Peru, Sırbistan, Kolombiya, Ekvator olmak üzere 14 ülkenin katıldığı Robochallenge 2019 Romanya Robot Yarışması'nda dünya üçüncülüğünü Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri elde etti.

14 FARKLI KATEGORİDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Üniversitenin Ar-Ge kulübü öğrencilerinden Sivil Havacılık Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ümit Çiftçi ve Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1'inci sınıf öğrencisi Göktuğ Hatipoğlu, Ar-Ge Kulübü Danışmanı ve NishNova Yöneticisi Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin mentorlüğünde katıldıkları Robochallenge Uluslararası Robotik Şampiyonası'nda MiniSumo Robot kategorisinde dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. 18 yaş altı ve üstü gruplarda yarışan öğrenciler Mega Sumo, Mini Sumo, Mikro Sumo, Nano Sumo, İnsansı Sumo, Çizgi İzleyici, Çizgi İzleyici Geliştirilmiş, Labirent, Futbol, İnsansı Robot, Serbest Stil Vitrin, Hava Yarışı ve ayrıca çocuklar için de Mini Sumo ve Çizgi İzleyen kategorileri olmak üzere 14 farklı kategoride hünerlerini sergiledi.

GENÇ YETENEKLER POLONYA YOLCUSU

Toplamda 114 robotun katıldığı yarışmayı dünya üçüncülüğü ile taçlandıran öğrenciler Polonya'da 2 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 4. Jurabot Uluslararası Robotik Yarışması'na da doğrudan katılım hakkı kazandı.


Romanya, Bükreş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi
Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum? İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:09:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]