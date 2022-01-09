Türk öğrencileri piyano festivaline Özbek öğretmen hazırlıyor - Son Dakika

Türk öğrencileri piyano festivaline Özbek öğretmen hazırlıyor

BURSA - Yurt dışında önemli okullarda piyano öğretmenliği yaparak Türkiye'ye yerleşen Özbekistanlı (Gulhumar Sadullaeva) Gülya İletmiş, şimdi eğitim verdiği öğrencileri, bu ay içinde yapılacak Uluslararası Müzik Festivaline hazırlıyor.

Karakalpakistan Özerk Bölgesi'ndeki Japak Şamuratov Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği ile Rusya'nın bazı müzik okullarında piyano hocalığı yapan Gülya İletmiş, evlendikten sonra yerleştiği Bursa'daki öğrencileri Uluslararası Müzik Festivaline hazırlıyor. Yenişehir ve Bursa'da çok kabiliyetli çocuklar olduğunu, maddi imkansızlıktan dolayı bu çocukların kurslara gidemediğini belirten Gülya İletmiş, "Türkiye'deki çocuklara piyano dersi vermeye çalışıyorum. Onlara piyano dersi veriyorum. Önümüzdeki günlerde 3 gün sürecek olan Uluslararası Piyano Festivaline hazırlanıyoruz. İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa gibi birçok ülkeden öğrencilerin katılacağı festivale biz de iki öğrencimiz ile iştirak ederek Bursa'yı Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu festivale 300'yakın öğrenci katılıyor. Şu anda 25 öğrenciye eğitim veriyorum. Sırada bekleyen 20 öğrenci daha var. Bu çocukların hepsi kabiliyetli, yeter ki eğitim alsınlar. Çocukların hayalini gerçekleştiren Belediye başkanı Davut Aydın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 yaşında piyano çalmaya başlayan minik öğrenci Nil Tumba, rnklerle başladığı notalarla devam ettiği piyano eğitiminde artık birçok parçayı çalabildiğini söyledi. Piyanonun Yıldızları Uluslararası Bursa Piyano Festivaline Yenişehir'den görme engelli öğretmen ve bir öğrenci katılacak.