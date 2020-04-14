Türk öğrencilerin deprem projesi ABD'de büyük beğeni topladı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Earthquake Engineering Research Institute (EERI) tarafından tüm dünyada deprem araştırmalarını teşvik etmek ve depreme karşı dayanıklı tasarım projeleri geliştirmek amacıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Seismic Design Competition adlı yarışmada bu yıl Türkiye 'yi Özyeğin Üniversitesi temsil etti. San Diego şehrinde düzenlenen yarışmaya Türkiye'den katılan tek takım olan Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri Cornell, Stanford, Oregon State gibi dünyanın sayılı üniversitelerinin öğrencileri ile yarıştı.

Özyeğin Üniversitesi'nden Fatmanur Şahin, Feyza Nur Şahan, Ensar Ünal, Muhammet Enes Alkış, Erhan Çekin, Yıldıray Yılmaz, Benson Eusebio Sanga, Gökçe Tomrukçu, Gizem Avgan ve Dilara Çağlayan'ın oluşturduğu takım, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği esas aldıkları "OzU Blue Sky" isimli 18 katlı model binaları ile yarışmaya katıldı. Türkiye'nin deprem gerçeğinden yola çıkarak gerçek hayatta da uygulanabilir bir model olma özelliğine sahip "OzU Blue Sky", yarışmaya katılan birçok ekibin projesinin aksine, şiddetli sarsıntılara direndi ve ayakta kalma başarısı gösterdi.Düşük maliyetle depreme dayanıklı ve uygulanabilir bir proje olarak dikkat çeken 'OzU Blue Sky'ın modellemesinde öğrencilere Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Yiğit Özçelik ve Dr. Touraj Ashrafian da danışmanlık desteği verdi.

- İstanbul