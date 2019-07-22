Türk öğrencilerin uluslararası mühendislik başarısı

Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan AtaUni Racing Takımı, Formula Student yarışmasında dünya 3'üncülüğünü elde etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültede eğitim gören öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu AtaUni Racing Takımı, dünyanın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması Formula Student'taki Class 2'ye üst üste 4'üncü kez katıldı.
Yarışmaya dünyanın en iyi üniversiteleri arasından kabul edilerek 30 takım arasına giren AtaUni Racing, 17-21 Temmuz'da İngiltere
'nin başkenti Londra
'daki Silverstone Yarış Pisti'nde düzenlenen müsabakada 3'üncü olarak önemli başarı elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, elde edilen başarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Üniversitede eğitim gören öğrencilerin hem yurt içi hem de yurt dışında kazandıkları başarıların önemli olduğunu vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimize imkan verildiği takdirde kendi çabaları, bilgi ve birikimleriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Dünyanın önde gelen sıralama merkezlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 8 alanda 500 üniversite arasına girdik. Akademisyenlere ve öğrencilere gereken tüm desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin destekleriyle AtaUni Racing Takımı'nın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapacağız."