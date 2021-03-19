TÜRK OKÇULUĞU EĞİTMEN EĞİTİMİ ALAN 17 SPORCUYA SERTİFİKA VERİLDİ - Son Dakika

TÜRK OKÇULUĞU EĞİTMEN EĞİTİMİ ALAN 17 SPORCUYA SERTİFİKA VERİLDİ

19.03.2021 17:31
TÜRK OKÇULUĞU EĞİTMEN EĞİTİMİ ALAN 17 SPORCUYA SERTİFİKA VERİLDİ, System.String[]

OKÇULAR Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' programı kapsamında 17 sporcu eğitmen adayı sertifikalarını aldı.

OKÇULAR Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' programı kapsamında 17 sporcu eğitmen adayı sertifikalarını aldı. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Kemankeş Projesi kapsamında 19 Mayıs tarihinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde Uluslararası Balkan Kupası düzenlenecek. Bu program çerçevesinde hem Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak hem de Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi almış sporcular yarışacak. Uluslararası Balkan Kupası'nda yarışacak sporcuları eğitmek üzere Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'dan ve 8 kültür merkezinden olmak üzere 17 sporcu eğitim almak üzere 14 Mart'ta İstanbul'a geldi. 'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' projesi kapsamında sporcular  Okçular Vakfı'nda eğitimini tamamladı. 17 sporcu bugün düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sporculara sertifikalarını Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan'ın ellerinden aldı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş yaptığı konuşmada, "Kemankeş Projesi'nin birçok sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi dünyanın her tarafında Türk okçuluğunu tanıtabilmek ve Türk okçuluk kursları açabilmek için ilgili ülkelerden getirdiğimiz eğitmenler. Bugünün kıymeti özellikle bir yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan salgından sonra tamamladığımız ilk sertifika programı olması. Balkanlarda bulunan 7 ülkeden getirdiğimiz eğiticileri, Okçular Vakfı bu mekanda eğittiler. Bugün sertifikalarını alarak ülkelerine dönecekler. Böylelikle ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluk kursları başlayacak. Bu süreç içerisinde sadece eğitmenleri eğitmedik aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde Okçular Vakfı ile birlikte sergiler açtık. Bu ilişkiler geliştikçe de Türkiye'nin dünyaya farklı açılardan tanıtılması mümkün " diye konuştu.

- İstanbul

Yunus Emre, İstanbul, Okçular, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK OKÇULUĞU EĞİTMEN EĞİTİMİ ALAN 17 SPORCUYA SERTİFİKA VERİLDİ - Son Dakika


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