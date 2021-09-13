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Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

13.09.2021 12:04

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Topaloğlu, ulusal açık hava sezonunun son organizasyonu için geldiği Antalya'da AA muhabirine, açık hava sezonunu kapattıkları Türkiye Şampiyonası'nın aynı zamanda milli takım seçme yarışması özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında iyi geçtiğini vurgulayan Topaloğlu, Türk okçularının şimdiki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu aktardı.

Topaloğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın 19-26 Eylül'de ABD'de yapılacağını anımsattı.

Milli sporcuların birkaç gün sonra Dünya Şampiyonası için ABD'ye gideceğine değinen Topaloğlu, "O şampiyonayla uluslararası açık hava şampiyonası sona erecek. Kasımdan itibaren okçulukta salon faaliyetleri başlayacak." diye konuştu.

"Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçirdik"

Topaloğlu, Türkiye'ye tarihinde okçuluk branşında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Mete Gazoz ve bir diğer milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karışık takım kategorisinde dördüncülük elde ettiğini hatırlatan Topaloğlu, Türk sporcuların olimpiyattaki yüksek performansının ardından okçuluğa başlamak isteyenlerin sayısının arttığına işaret etti.

Türk okçuluğunda sezonun olimpiyat madalyasıyla taçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezon birçok uluslararası madalyanın yanında hedefimiz olan olimpiyat madalyasını almış olduk. Bu madalyanın tüm ülkemize, okçuluk camiamıza yeni bir bakış açısı, yeni bir soluk getirdiğini hepimiz bugünlerde görüyoruz. Bu madalya Türk okçuluğunun gelişmesine çok büyük oranda katkı verecek. Her gün ailemize yeni sporcularımız katılıyor. Bizim amacımız da burada yeni Meteler, yeni Yaseminler bulmak ve onları yetiştirmek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yine aynı başarıyı sürdürmek ve bunu geliştirmek. Umuyorum ki sporcularımız bu yolda çabayı gösterecek. Biz de kendilerine destek olmaya devam edeceğiz."

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

Okçuluk, Türkiye, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


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