Türk okçuluğunda hedef ilk olimpiyat madalyasını kazanmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk okçuluğunda hedef ilk olimpiyat madalyasını kazanmak - Son Dakika Spor

Türk okçuluğunda hedef ilk olimpiyat madalyasını kazanmak

7 saat önce

Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek olduğunu söyledi.

Türk okçuluğunda hedef ilk olimpiyat madalyasını kazanmak, System.String[]

Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek olduğunu söyledi.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun 2019 yılında elde ettiği başarılar ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk okçuluğunun bu yılı dünya sıralamasında üçüncü olarak bitirdiğini vurgulayan Ergin, gelecek yıl hedeflerinin üst sıralar olduğuna işaret etti.

Bu seneyi, Samsun'da yapılan Salon Okçuluk Türkiye Kupası ile tamamladıklarını belirten Ergin, "2019 yılını Samsun'da yaptığımız yarışma ile bitirmiş durumdayız. Türk okçuluğuna baktığımızda zaman zaman hedeflerimize ulaştığımız bazı noktalarda eksik kaldığımız ama bu eksiklerimizi belirleyip önümüzdeki yıl için çalışmalarımızı düzenlediğimiz bir yıl oldu bizim için." diye konuştu.

Uluslararası arenada 29 madalya kazandıklarını aktaran Ergin, şunları dile getirdi:

"Türk okçuluğu dünya sıralamasında bu yılı 3. olarak bitirdi. Uluslararası arenada 29 madalya kazandık, bunların 17'si altın madalyaydı. Sporcularımızın katıldıkları bütün yarışmalarda aldıkları dereceler ve puanlarla ülkemiz, Güney Kore ve Amerika'nın ardından üçüncü oldu. Hedefimiz gelecek yıl eksiklerimizi giderip ülkemizi daha üst sıralara çıkarmak."

"Dünya sıralamasının üst basamaklarında önemli sporcularımız var"

Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Antalya'da düzenlenecek Açık Hava Avrupa Şampiyonası ile Almanya'da yapılacak Dünya Kupası Seçmeleri'ne katılacaklarını her ikisinin de olimpiyatlara katılım kotası almak için önemli yarışmalar olduğunun altını çizdi.

Ülkenin özlediği olimpiyat madalyasını 2020 yılında kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Daha önce 1996 Atlanta ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda Türk okçuluğu 4. sırada kaldı. Elif Altınkaynak, dördüncülük elde etmeyi başardı. Podyumun kenarına kadar geldik ama bir türlü üzerine çıkamamıştık. Şu an dünya sıralamasının üst basamaklarında önemli sporcularımız var. Tek hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda podyumda olmak ve madalyaya uzanmak. Rengini bilemiyoruz ama sporcularımızın elinden gelenin en iyisini yapacağına eminim."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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