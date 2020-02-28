Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu - Son Dakika

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

6 saat önce

Türk ordusu sabaha kadar rejim hedeflerini ağır şekilde vurdu.

Türk ordusu sabaha kadar rejim hedeflerini ağır şekilde vurdu

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:59 Kaynak: AA
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