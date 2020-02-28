Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu - Son Dakika

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Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu
6 saat önce
Türk ordusu sabaha kadar rejim hedeflerini ağır şekilde vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:59 Kaynak: AA
Türk ordusu sabaha kadar rejim hedeflerini ağır şekilde vurdu
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