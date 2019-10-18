Son Dakika Haberleri: Türk ordusu terör örgütünün geri çekilmesini an be an takip ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Türk ordusu terör örgütünün geri çekilmesini an be an takip ediyor

Türk ordusu terör örgütünün geri çekilmesini an be an takip ediyor

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan anlaşma gereğince, terör örgütü PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölgeden çekilmesine dair takibin sürdüğünü bildirdi.

Türk ordusu terör örgütünün geri çekilmesini an be an takip ediyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan anlaşma gereğince, terör örgütü PKK/ YPG'nin belirlenen güvenli bölgeden çekilmesine dair takibin sürdüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır" denildi. - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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