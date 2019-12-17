Türk ordusundan Rasulayn'da doğan "Barış" bebeğe şefkat eli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türk ordusundan Rasulayn'da doğan 'Barış' bebeğe şefkat eli - Son Dakika

Türk ordusundan Rasulayn'da doğan "Barış" bebeğe şefkat eli

6 saat önce

Rasulayn'da dünyaya gelen "Barış" bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı.

Türk ordusundan Rasulayn'da doğan

Rasulayn'da dünyaya gelen "Barış" bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı.


Rasulayn'da dünyaya gelen "Barış" bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde dünyaya gelmesinden dolayı bebeğe "Barış" ismi verildiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce dünyaya gelen "Pınar" bebeğimizden sonra "Barış" bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna "Barış" ismini verdi" notu düşüldü. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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