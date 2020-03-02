TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İÇİN TÜM CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İÇİN TÜM CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU - Son Dakika

TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İÇİN TÜM CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

36 dakika önce

* Türkiye'nin İdlib Bölgesinde başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda Türk askerinin başarıya ulaşması ve şehitler için sabah namazı öncesinde tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İÇİN TÜM CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU, System.String[]

* Türkiye'nin İdlib Bölgesinde başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda Türk askerinin başarıya ulaşması ve şehitler için sabah namazı öncesinde tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR- Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,

Türkiye'nin 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında İdlib Bölgesinde Suriye rejimine yönelik başlattığı, "Bahar Kalkanı Harekatı" nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi Türk ordusunun başarıya ulaşması için Fetih Süresi okuttu.

TÜRK ORDUSU İÇİN DUA ETTİLER

Sabah namazı öncesinde okunan Fetih Suresini Eyüpsultan Camii'ni dolduran yüzlerce vatandaş dinledi. Fetih Suresinin  okunması sonrasında Sabah namazı kılınırken namaz sonrasında ise  şehitler ve Türk askerinin başarıyla ulaşması amacıyla dua edildi. Yapılan duaya camiye gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

--------------

- Eyüp Sultan Camii'nden detaylar

-Fetih Suresinin okunması

-Fetih Suresi okunması detayları

-Sabah namazının kılınması

-Sabah namazı sonrasında yapılan dua detayları

- Çamlıca Cami'den drone görüntüleri

-Genel ve detaylar


Fetih Suresi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü
Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi Taksicilerin mülteci fırsatçılığı! Aldıkları para dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 08:23:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İÇİN TÜM CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]