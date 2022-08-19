ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Türk ordusunun keskin nişancıları mesafe tanımıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapan uzman keskin nişancılar, 1200 metreye kadar uzaklıktaki hedefi tek atışla tam isabetle vuruyor

Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığındaki zorlu eğitim sürecinde, her türlü arazide adeta görünmez olmayı ve özel atış tekniklerini öğrenen adayların sadece yüzde 10'u son safhadaki uzman nişancı kursuna seçiliyor

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TARSİM kapsamında 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı

Tarım Sigortaları Havuzunun kuruluşundan bu yana 19,4 milyonu aşkın poliçe kesildi, 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı, 12,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi

1 Ocak-17 Ağustos döneminde 1 milyon 925 bin 361 tarım sigortası poliçesi düzenlenerek 2,7 milyar lira devlet sigorta prim desteği sağlandı ve üreticilere 1,3 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar hızlandı: Hedef yıllık 100 ton

İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ayşen Esen:

"Çalışmalar kapsamında 12 yılda yaklaşık 120 ton altın toplandı. Hedefimiz bunu yıllık 100 tona çıkarabilmek. Halkın sistemi doğru anlamasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalar devam ettikçe ve net bir şekilde bilgi aktarıldıkça bu yıl 10 ton toplanır, sonra 30 ton, sonra 100 ton..."

"Kadınları ekonomiye katmak için bankalardaki altını daha işlevsel hale getirebilir ve bunu teminat olarak kullanarak mikrokredilere dönüştürebiliriz. Bunları da bankalarla görüşüyoruz. Gerek bankacılık sisteminin gerek kamunun gerekse bizlerin yapabileceği her ne varsa önümüzdeki günlerde adım adım sistemin üzerine ekleyeceğiz"

(Belgin Yakışan Mutlu-Abdulselam Durdak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Siyasi skandallar 2022'de Batı'nın gündemini sarstı

Yunanistan'da muhalif siyasetçi ve gazetecilerin dinlenmesi, Almanya'da vergi kaçakçılığı suçlamaları, İngiltere'de bir milletvekilinin tacizine yönelik suçlamaların ardından çok sayıda bakanın art arda görevi bırakması, ülkelerin gündemini meşgul etti

Fransa'da vergi yolsuzluğu, Cumhurbaşkanı Macron'un lobicilik yaptığı iddiaları, bir bakana yönelik taciz suçlamaları, ABD'de eski başkan Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan baskında gizli belgelerin ele geçirilmesi ve Kanada'da Yatılı Kilise Okulu bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısının bulunması uluslararası kamuoyunda hala tartışılıyor

(Ömer Faruk Yıldız/Cenevre)

5- Hilton Orta Doğu, Afrika, Türkiye Başkanı Sleiffer: "Türkiye'de daha fazla otel geliştirmek istiyoruz"

"Müşterilerimizin olmak istediği her yerde olmak istiyoruz, bu yüzden Antalya, Dalaman, Bodrum, İstanbul ve Ankara'da otellerimiz var. Yakın zamanda Urfa'da da açılacak"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Sıcak iklimlere göç eden leylekler, İstanbul Kumburgaz'da "Leylek Habitatı" olarak bilinen yer ile Sarıyer, Toygartepe, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinden gözlenebiliyor

Kuş gözlemcisi Fatih Keleş:

"İstanbul üzerinden 1 milyona yakın leylek geçecek. Bunların hepsini İstanbul'un herhangi bir yerinden kafanızı kaldırdığınızda görebileceğiniz bir döneme giriyoruz"

(Taha Erham Keleş/İstanbul) (Görüntülü)

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