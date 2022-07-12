Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor

12.07.2022 17:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının, "Başarmadan dönmek yok" parolası ile yola çıktığı zorlu eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının, "Başarmadan dönmek yok" parolası ile yola çıktığı zorlu eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimi görüntülerini paylaştı.

Türk ordusunun seçkin birimi olan SAT komandolarının nefes kesen eğitim görüntülerini şu mesajla yayınladı:

"Seçkin, güçlü, korkusuz. 'Başarmadan dönmek yok' parolası ile verilecek her türlü göreve hazır olan seçkin birliğimiz SAT Komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimlerinden görüntüler."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

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