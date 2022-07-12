"Seçkin, güçlü, korkusuz. 'Başarmadan dönmek yok' parolası ile verilecek her türlü göreve hazır olan seçkin birliğimiz SAT Komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimlerinden görüntüler."

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

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