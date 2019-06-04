Son Dakika Haberleri: "Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak"
Son Dakika Güncel Haber

"Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD ile çalışma grubu kurma teklifini gazetecilere değerlendirdi.
"Türkiye'nin, S-400'ün satın almasına ilişkin ABD ile bir çalışma grubu kuracak olması konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri" yönündeki soruya Peskov, " Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır. Türkiye, kendi planlarını üçüncü ülkelerle istişare edebilir." yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifini yinelemişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Dmitriy Peskov, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti Atatürk Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]