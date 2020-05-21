Türk otellerine üçlü koruma sistemi - Son Dakika

Türk otellerine üçlü koruma sistemi

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır üçlü bir koruma sistemi benimsediklerini belirterek, "Salgın boyunca kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik tesislerimizde alacağız.

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TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır üçlü bir koruma sistemi benimsediklerini belirterek, "Salgın boyunca kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik tesislerimizde alacağız. Ziyaretçilerimize sağlıklı bir tatil ortamı sağlamak için diğer ülkelerin çok ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdik" dedi.


TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, korona virüs nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı bir tatil imkanı sunmak için son dönemde çok yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi. Çorabatır, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve paydaşlarla birlikte otellerin yeniden güvenli bir şekilde hizmete geçmesi için eğitim ve sertifika süreci ile ilgili bir dizi toplantılar gerçekleştirildiğini aktardı. "Bizim misafirperverliğimiz ve hijyene verdiğimiz önem tüm dünyanın malumu" diyen Çorabatır, "Salgın boyunca kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik tesislerimizde alacağız. Ziyaretçilerimize sağlıklı bir tatil ortamı sağlamak için diğer ülkelerin çok ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede Bakanlık genelgesine ek olarak, konaklama sektörü olarak, ziyaretçilerimizin ve personelimizin güvenliği için, hijyen önlemlerinde hem belgeleme hem de sertifikasyon yöntemlerine karar verdik" diye konuştu.


"Türk otellerine üçlü koruma sistemi"


Çorabatır, "Sektörde öncü yerli ve yabancı şirketler, Bakanlığın kurduğu komisyona ve Yönetim Kurulumuza yaptıkları sunumlarda, konaklama tesislerinde yeni dönemde alınacak önlemler, personele verilecek eğitim ve otellerin denetlenme süreçleriyle ilgili bilgi verdiler. Pek çok Avrupa ülkesi henüz alacağı önlemlere karar vermeye çalışırken, biz haftalardır sürdürdüğümüz çalışmalar sonrasında, üçlü bir koruma sistemi benimsedik. Öncelikle istisnasız tüm tesisler Bakanlık genelgesindeki kuralları yerine getirecekler. Ardından turizm işletmeleri ziyaretçilere daha fazla güven vermek için hijyen ve açılış çalışması yapacak. Konaklama sektörüyle yıllardır çalışan yerli ve yabancı şirketler, kullanılacak malzemelerden personelin eğitimine kadar pek çok konuyu içeren çalışmanın ardından, açılış şartlarının yerine getirilmesini sağlayacak. Son olarak da uluslararası denetim firmaları, hak eden otellere tüm dünyada geçerliliği olan 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' verecek" şeklinde konuştu.


"Sertifikalı otelleri gizli müşteriler denetleyecek"


Sağlıklı Turizm Sertifikası almak isteyen otellerin tüm dünyada konaklamadan havacılığa, otomobil sektöründen restoranlara kadar geniş bir spektrumda hizmet veren uluslararası şirketlerin otellerde yapacakları yerinde denetimlerle belgelerini alacaklarını ifade eden Çorabatır, "Bu sertifikalara konulacak olan kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecekler. Aylık olarak gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı ise habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecekler" dedi.


Dünyadaki ilk örneklerden biri olan sertifika programında sektör temsilcileri olarak ilgili bakanlıkların destekleriyle mutabık kaldıklarını dile getiren Çorabatır, "Ben ve pek çok arkadaşımız Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) sayfasında duyurduğu denetleme şirketleriyle çalışmaya başlıyoruz. Biz de bakanımız gibi belge sahibi işletmelerin artmasıyla turizm sektöründeki normalleşmenin hızlanacağına inanıyoruz. Ayrıca bakanlık, sertifikalı otelleri resmi sitesinden duyurarak, daha fazla önlem alan tesislerin tanıtımına büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.


"Otellerimize duyulan güven artacak"


Çorabatır, "İnanıyorum ki Almanya başta olmak üzere dünya çapında bilinen bu denetleme firmalarının onayı, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin endişelenmeden tatile çıkmalarını sağlayacak. Sektördeki arkadaşlarımız yeni dönemin gerekleri ve tedbirler konusunda çok bilinçliler ve heyecanla sezonun açılışını bekliyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Korona ve hijyen konusunda aldığımız önlemler diğer ülkelerin çok ilerisinde. Yunanistan'dan İspanya'ya diğer ülkeler hala alacakları önlemleri tartışırken, biz kapılarımızı açmaya hazırız. Bu zor süreçte boş durmadık, her ayrıntıyı düşünerek sağlıklı bir tatil imkanı sunmak, bozulan moralleri düzeltmek için çok yoğun çalıştık. Umuyorum bu özverili çabalarımız Türk turizmini ilerleyen dönemde sektörde dünya lideri konumuna taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk otellerine üçlü koruma sistemi - Son Dakika

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