Türk otomotiv devi Romanya'da ihale kazandı - Son Dakika

Türk otomotiv devi Romanya'da ihale kazandı

Türk otomotiv devi Karsan, geçen yıl Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı.

Türk otomotiv devi Karsan, geçen yıl Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında, 10 adet Jest Electric'i 2020 yılı sonuna kadar Suceava'ya teslim edecek olan Karsan, böylelikle yıl sonu itibariyle 21 adet Jest Electric'i Romanya yollarıyla buluşturmuş olacak.

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Yerli üretici Karsan, Romanya şehirlerinin toplu taşımadaki çevreci tercihi olmaya devam ediyor. Şirket, geçen yıl Romanya'nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında, 10 adet Jest Electric'i 2020 yılı sonuna kadar Suceava'ya teslim edecek şirket, böylelikle yıl sonu itibariyle 21 adet Jest Electric'i Romanya yollarıyla buluşturmuş olacak.


Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu Romanya'nın Suceava kentinde açılan bu ihalenin de başarıyla kazanılmasının ardından mutluluğunu şu sözler ile ifade etti: "Karsan markalı araçlarımız ile Romanya'nın farklı şehirlerinde 2013'ten beri hizmet veriyoruz. Dej'den, Sibiu'ya, Braşov'dan, Braila'ya kadar bir çok şehirde araçlarımızı son kullanıcılarla buluşturduk. Son olarak Romanya'nın Suceava kentinde geçtiğimiz yıl kazandığımız ihalenin ardından Jest Electric ile 1,5 senedir yollarda hizmet sunuyoruz, bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen, aynı kentte 10 adetlik ihalenin kazananı olarak Romanya halkına ulaşım çözümleri sunmaktan gururluyuz. Önümüzdeki 3 ay içerisinde kapsam genişletme dahilinde 6 adet daha Jest Electric siparişi almayı umut ediyoruz. Romanya pazarında günden güne güçlenerek tercih edilen marka olmak bizi mutlu ediyor."


Yapılan bilgilendirmede; yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performanslarından birini gösteren elektrikli aracın enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.


Ayrıca; 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor. - İSTANBUL

Karsan Otomotiv, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk otomotiv devi Romanya'da ihale kazandı - Son Dakika Ekonomi

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