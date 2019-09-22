Son Dakika Haberleri: Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı
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Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı

1 saat önce

Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı, System.String[]

Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Güney Afrika, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:35 
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