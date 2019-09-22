Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı
1 saat önce
Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.
Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:35
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