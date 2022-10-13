Türk otomotiv firmalarından, "Automechanika Buenos Aires Fuarı"na yoğun katılım - Son Dakika
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Türk otomotiv firmalarından, "Automechanika Buenos Aires Fuarı"na yoğun katılım

13.10.2022 22:40
Türk otomotiv firmalarından, "Automechanika Buenos Aires Fuarı"na yoğun katılım

BUENOS Otomotiv endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren "Automechanika Buenos Aires 2022 Fuarı"nda 20 Türk firması yer aldı.

BUENOS Otomotiv endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren "Automechanika Buenos Aires 2022 Fuarı"nda 20 Türk firması yer aldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen fuara, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) gerçekleştirdiği milli katılım organizasyonu kapsamında 19 ve İTO'dan ayrı 1 Türk firması katıldı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz ilk 2016'da 8 firmayla katılmıştık. O zaman çok daha cansızdı fuar, stantlar daha amatörce ve firma sayısı daha azdı. Bugün gelinen noktanın çok daha iyi olduğunu, Kovid-19 salgınından sonra özellikle iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz ve ileride de daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türk firmaları ile otomotiv sektöründen profesyonellerin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Coşkun, "Biz milli katılımla 19 firmayla, 388 metrekarelik bir alanda katılım sağladık. 1 tane de bireysel katılımcımız var. Toplam 20 firmayla Türkiye olarak Buenos Aires'teyiz." diye konuştu.

Coşkun, İTO'nun 81 sektörde 700 bin üyesinin bulunduğunu belirterek, "Biz üyelerimize hem destek oluyor hem de onların ihracatını artırıcı, işlerini geliştirici paneller, fuar organizasyonları, alım heyetleri gibi projeler yapıyoruz. Hemen hemen her kıtada, demir-çelik, makine, otomtoiv, tekstil, gıda gibi bütün sektörlerden yaklaşık 50'ye yakın fuar organize ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en iyi olduğu sektörlerden birinin otomotiv olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Otomotiv söktöründe iyi olduğumuz için ihracatımız da iyi noktada, otomotiv yan sanayisinin yanında demir-çelikte de iyi noktadayız, zamanla buna yan sektörlerin de katılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun, İTO'nun firmalara desteğine vurgu yaparak, "İTO olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Firmalarımızın buraya katılmasını teşvik ediyor, birçok masrafını sübvanse ediyoruz. Biz hem ticari ilişkinin hem dostlukların artması ve gelişmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da fuarı ziyaret ederek, Türk firmalara katılım sertifikası verdi.

Kovid-19 salgınının ardından ilk kez düzenlenen fuara dünyanın çeşitli yerlerinden 700'den fazla firma katıldı.

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Kaynak: AA

Buenos Aires, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk otomotiv firmalarından, 'Automechanika Buenos Aires Fuarı'na yoğun katılım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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