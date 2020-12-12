Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış - Son Dakika

Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış

12.12.2020 12:19
Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış, System.String[]

ABD'li Zynga'ya 168 milyon dolara satılan yerli oyun firması Rollic Games'in kurucusu Burak Vardal, satış sürecine ilişkin detayları anlattı. Amerika'daki ekiple hiç yüz yüze tanışma imkanlarının olmadığını belirten Vardal, görüşmelerin online olarak yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz ağustos ayında 168 milyon dolara ABD'li dev Zynga'ya satılan yerli oyun firması Rollic Games'in satış sırasında firmayla hiç yüz yüze görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Faaliyetlerini Zynga şemsiyesi altında sürdüren Rollic Games'in kurucusu ve CEO'su Burak Vardal, Zynga gibi bir devle masaya oturmanın zor bir süreç olduğunu anlatarak, "Amerika'daki ekiple hiç yüz yüze tanışmadık. Pandemi nedeniyle görüşmelerimiz hep online oldu. Satın almanın üzerinden bir hayli zaman geçti hala da yüz yüze konuşamadık. Tabii ki Zynga Türkiye ofisini tanıyoruz, onlarla konuştuk ama ABD'deki ekiple hiç fiziksel olarak bir araya gelmedik" dedi.

"ÇOK MÜTEVAZIYDILAR"

Amerika'da bir çeyrekte en çok oynanan iki oyunu üretmelerinin Zynga'nın ilgisini çekmelerini sağladığını aktaran Vardal, yaşanılan süreci şöyle anlattı: "Oyunların kalitesi ve başarısı yanında finansal kazançları da ilgilerini çekmemizi sağladı. Bunlar olunca masaya bir adım önde oturuyorsunuz. Değerimizin farkındaydılar. Beni en çok etkileyen şey bu kadar büyük bir şirketin karşımıza çok mütevazı insanlarla gelmesi. Her detayı konuştuk. Bu süreçte ellerinden geleni yaptılar. Sorun olursa beraber çözelim dediler. Mütevazı oluşları inanılmazdı. Görüşmeler uzun sürdü. O sırada Peak'le de konuşuyorlardı, çok yoğunlardı. Önce onu sonuçlandırdılar. Bizimki daha sonraya kaldı. Ama sonucu çok güzel oldu."

Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış

"KEYİFLİ İÇERİKLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Vardal, Zynga'nın kendilerini satın alarak en büyük mobil oyun segmenti olan hyper casual'e (oynanması kolay, ücretsiz mobil oyunlar) giriş yaptığını belirterek, Türkiye'nin oyunda üretim isteği ve kalitesiyle Zynga'nın öncelikli ülkesi olacağını kaydetti. Vardal, şöyle devam etti:

"Zynga'nın hyper casual oyun portföyü yoktu. Şirkete katılınca kendi türümüzde tek örnekleri olacaktık. Bu, karar vermemizde etkili oldu. Bu trend biter mi diye bakıldı. Ancak hyper casual oyunlar giderek büyüyor. Dünyada indirilen oyunların yüzde 85'i hyper casual. Yeni neslin isteklerini düşünen keyifli içerikler üretmeye devam edeceğiz. Her zaman ana işimiz bu olacak."

"TÜRKİYE'DE ONNECT'İ 6 MİLYON DOLARA SATIN ALDILAR"

Rollic Games, satıştan sonra Zynga bünyesine geçse de faaliyetlerini Türkiye'de yürütüyor. Firma burada da yeni hamlelerini sürdürüyor. En son Chef Game Studio'nun geliştirdiği Onnect oyununun tüm haklarını 6 milyon dolar karşılığında satın aldı. Taraflar arasındaki anlaşma şartlarına bağlı olarak, ileride 1 milyon dolar tutarında ek bir ödeme yapılması da söz konusu olabilecek.

1 MİLYARLIK İNDİRME RAKAMINI HEDEFLİYOR

Rollic Games'in oyunları dünyada 400 milyondan fazla indirildi. Sekiz tanesi ABD App Store'da ilk iki sıraya yükseldi. Rollic Games, Tangle Master 3D, Gun Gang, Fast Driver, Go Knots 3D gibi oyunların yaratıcısı.

ABD'de uzun süre en çok oynanan oyunlar arasında yer aldı. Burak Vardal, yeni oyunlar geliştirmeye devam edeceklerini ve 1 milyar adetlik indirme rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. (Milliyet)

Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Türkiye, oyunlar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti         
11:29
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar         
09:34
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı         
18:33
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 12:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei