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Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor - Son Dakika

Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor

31.08.2021 11:55
Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor, System.String[]

Türk oyun geliştiricileri, bu yıl ikincisi düzenlenen "Mobidictum Business Network #2" isimli etkinlikte bir araya gelecek.

Türk oyun geliştiricileri, bu yıl ikincisi düzenlenen "Mobidictum Business Network #2" isimli etkinlikte bir araya gelecek. 1-2-3 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak etkinlik, Türk mobil oyun geliştiricileri ile dünyanın onlarca ülkesinden yatırımcıları, oyun yayıncılarını ve servis sağlayıcı firmaları ağırlıyor.

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen 'Mobidictum Business Network #2' etkinliğine destek veren Gaziantep OSB Teknokent, oyun geliştirme alanında çalışan girişimcilere destek olmayı amaçlıyor.

OYUN GELİŞTİRİCİLERE ÇALIŞMA İMKANI SUNMAK HEDEFLENİYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi iş birliği (GAOSB) ile kurulan Gaziantep OSB Teknokent, yerli yabancı girişimcilerin; sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak verirken, oyun geliştiricilere çalışma imkanı, şirketleşme ve iş planı özelinde destekler sunmayı amaçlıyor. Mobil oyun sektörünü bir araya getiren Mobidictum etkinliğinde katılımcılar; farklı ülkelerden yatırımcılar, oyun yayıncıları ve servis sağlayıcı firmalar ile bire bir görüşme fırsatı yakalayacaklar.

TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA, YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE

Türk oyun pazarına girmek isteyen, Türkiye'den de yurt dışına iş yapmak isteyen oyun geliştiricileri için bir köprü görevi üstlenecek olan "Mobidictum Business Network #2", çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Alanında uzman konuşmacıların kendi alanlarında katılımcılara sunumlar yapacağı ve katılımcıların sorularının yanıtlanacağı "Mobidictum Business Network #2" üç gün sürecek. Katılımcıların birbirleriyle yarımşar saatlik bire bir görüşme yapabilecekleri etkinliğin biletleri, events.mobidictum.biz adresi üzerinden temin edilebilecek.

MOBİL OYUNLAR ÜCRETSİZ SERGİLENEBİLECEK

Oyun stüdyoları, yatırımcı ve yayıncılara göstermek istedikleri 'Mobil Oyunlarını', events.mobidictum.biz adresi üzerinden 'Indie Zone' alanında açtıkları sanal bir stand ile ücretsiz sergileyebilecek. Oyunlarıyla ilgili görselleri ve bilgileri bu platforma ekleyen oyun stüdyoları, eklenen bilgiler ve mesajlaşma imkanı sayesinde yeni yatırımcılar ve yayıncılar ile tanışabilecek.

"TÜRK OYUN SEKTÖRÜNDE BİR İHTİYAÇTI"

Türk oyun sektörünü hep bir adım öteye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mobidictum'un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, "İlk etkinliğimizde Türk oyun sektörünün bu tarz organizasyona ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Türk oyun stüdyoları çok rahat bir şekilde dünyanın farklı bölgelerinden sektörün önde gelen firmalarıyla görüşme imkanı sağladı. İkincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimizde aynı misyonda devam edip daha fazla firmayı ağırlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin ana sponsoru tüm dünyada milyarlarca oyun indirmesi bulunan Supersonic olarak açıklandı. Etkinliğin diğer sponsorları arasında AppsFlyer, Adjust gibi optimizasyon ve pazarlama alanında oyunlara yeni kapılar aralayan firmalar da yer alıyor. Bu isimler dışında Funloop, Tenjin, CrazyLabs, YSO Corp, ConsoliAds, SocialPeta, Kwalee, topOn, TapNation, JoyPac, Alconost, Game Factory gibi oyun sektörünün tanınan isimleri de etkinliğe hem destek oluyor hem de bu etkinlikte yeni yetenekler arıyor.


Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor
Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor
Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor
Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk oyun geliştiricileri yatırımcılarla buluşuyor - Son Dakika


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