Türk Oyun Sektöründe İhracat Rekoru
31 dakika önce
Ülkemiz oyun sektörü 2018 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi rekor ihracat rakamlarına ulaşarak hacmini genişletmeye devam etti.
Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle eşliğinde, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden Önemli Açıklamalar:
Bakanlık ve kurumlar tarafından da desteklenen sektörün temsilcileri bu yıl çıtayı daha da yükseltmek adına yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye'den çıkan oyunlara yurt dışındaki ilginin giderek artmaya devam ederken, bu ilgi yalnızca mevcut oyunların yeni sürümleriyle sınırlı değil. Bireysel geliştiricilerin ve bağımsız stüdyoların da yeni oyunları merakla beklenmekte.
2018 yılında ihracat hacmini genişleterek ülkemize daha büyük katma değer sağlayan oyun sektörünün ulaştığı rakamlar resmi olarak 18 Ocak Cuma günü Ticaret Bakanımız sayın Ruhsar PEKCAN ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı sayın İsmail GÜLLE'nin çok değerli katılımlarıyla düzenlenen bir toplantıda açıklanacak.
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı (TOGED) Ali Erkin ve ülkemizin önde gelen simülasyon teknolojileri geliştiricisi SANLAB Simülasyon ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantıda, 2018 yılında sektörün geldiği nokta ve sektörün rekor kıran ihracat rakamları basınla ve seçkin davetlilerle paylaşılacak. Toplantıyı takiben misafirler, SANLAB'ın geliştirdiği, tamamı özel olarak üretilen ve normalde kamuya açık olmayan ileri teknoloji simülasyonları oynama fırsatı elde edecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
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