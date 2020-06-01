Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar - Son Dakika

Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar

Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar ABD'li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar

İSTANBUL - ABD'li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD'li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Zynga'dan yapılan açıklamaya göre işlemin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Ödemenin yarısının nakit yarısının da Zynga hissesi olarak yapılacağı belirtildi.

Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve oluşturduğumuz etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız." dedi.

Ömer İnönü sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak'i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor."

Birlikte daha da hızlı büyüyecekler

Zynga CEO'su Frank Gibeau ise "Peak'e "aramıza hoş geldin" demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine üretken ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast'ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı 8'e çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin anlaşmayla ilgili duygu ve düşüncelerini, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz" sözleriyle açıkladı.

Sidar Şahin sözlerine şöyle tamamladı: "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar."

İlk unicorn

Değeri 1 milyar doları aşan start-up şirketleri finans literatüründe 'unicorn' (tek boynuzlu at) olarak geçiyor. Böylece Zynga Türkiye'nin ilk unicorn şirketi unvanını da eline geçirdi. Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri oldu.

Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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