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Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü - Son Dakika

Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü

21.12.2021 18:03
Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü

Türk oyun yapımcısı Simay Dinç İngiltere'de Westminster Sarayı'nda düzenlenen 21st Century Icon Awards'da 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülüne layık görüldü.

Türk oyun yapımcısı Simay Dinç İngiltere'de Westminster Sarayı'nda düzenlenen 21st Century Icon Awards'da 'İlham Veren Teknoloji İnsanı'  ödülüne layık görüldü. Parlamento üyeleri, bilim insanları, olimpiyat şampiyonları gibi İngiltere'de kraliçe tarafından onurlandırılmış kişilerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen Dinç, 35 ülkeden 500 finalist arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

Türkiye ve dünyada oyun sektöründe fayda ve fark yaratan birçok projeye imza attığını söyleyen Simay Dinç, "Bu ödülün birçok genç kıza ilham olmasını istiyorum" dedi.

SİMAY DİNÇ KİMDİR?

2015 yılında Oynanabilir Sanat Eseri üretmek mottosuyla kurucu ortağı olduğu Recontact Games'in ilk oyunu Recontact: Istanbul Apple tarafından yılın oyunu seçilerek 153 ülkede en yenilikçi oyun olarak lanse edildi. Sinematografik mobil oyunu serisinin ikinci oyunu Recontact: Istanbul Eyes of Sky Los Angeles New Media Film Festivali, International Mobile Games Awards gibi önemli ödülleri Türkiye'ye getirmişti. Interaktif sinemayı deneysel çalışmaları ile bir adım öteye taşıyan Recontact Games'in üçüncü oyunu Recontact: London'ın başrolunde Game of Thrones'un Whitewalker'ı ingiliz aktör Ross Mullan yer alıyor.Oyunculara ve sinema seyircilerine yeni bir deneyim sunabilmek adına Londra'da yapılan çekimler için 8 milyon sanat eserini sergileyen British Museum kapatılmış. Oyunun orjinal müzikleri 60 kişilik müzisyenin yer aldığı Moskova'nın en iyi Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmiş.

2015 yılında Türkiye'nin ilk oyun yapımcıları, geliştiricileri derneği OYUNDER'in yönetim kuruluna seçilen Simay Dinç daha çok kadının oyun sektöründe yer almasını sağlamak amacıyla Women in Games'i kurdu. Şimdiye kadar 40 farklı üniversitede 5000 kadına eğitimler düzenledi. 7 yıl önce Sanatın ve Inovasyonun çatısı olduğu farklı disiplinlerden uluslararası sanatçıların, yaratıcı girişimcilerin bir arada çalışacağı 'Sanatla beslenip, değer katan, fark yaratan projelerin üretildiği yeni bir diyar' olmasını arzuladığı Ayvalık Küçükköy'de sanatçı kardeşi Eray Dinç ile KıraARThane'yi kurdu. 5 yıldır köy çocukları ve gençlerle birlikte çalışıyor köyün dijital tohumlarını ekiyor ve imkanı olmayan köy çocuklarıyla Dijital Hasat için çalışıyor.


Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü
Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü
Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü

Westminster, oyunlar, England, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk oyun yapımcısına İngiltere'de 'İlham Veren Teknoloji İnsanı' ödülü - Son Dakika


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