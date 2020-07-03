Türk oyuncu, Gomez ve Costa'nın instegram yorum rekorunu kırdı - Son Dakika

Türk oyuncu, Gomez ve Costa'nın instegram yorum rekorunu kırdı

Türk oyuncu Barış Murat Yağcı, 9.7 milyon yorum ile Selena Gomez'in ve Diego Costa'nın instegram yorum rekorunu kırdı.

Türk oyuncu Barış Murat Yağcı, 9.7 milyon yorum ile Selena Gomez'in ve Diego Costa'nın instegram yorum rekorunu kırdı.

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Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları instagram'daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj gönderdi. Yağcı, Instagram'da dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı.

Daha önce Selena Gömez'e ait olan yorum rekorunu, ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu, hayranları tarafından son postuna yapılan 9.7 milyonluk yorum ile Selena Gömez'i ve ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçti.

(İHA)

Barış Murat Yağcı, Selena Gomez, Diego Costa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk oyuncu, Gomez ve Costa'nın instegram yorum rekorunu kırdı - Son Dakika

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