Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti - Son Dakika

Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti

Bundesliga'da Türk futbolcular arasında, sezon boyunca en fazla forma giyme şansını Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu bulurken, Kenan Karaman, Yunus Mallı, Ozan Kabak ve Ömer Toprak ise sezon içinde birçok kez sakatlık ve hastalıklar yaşadı.

Bundesliga'da Türk futbolcular arasında, sezon boyunca en fazla forma giyme şansını Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu bulurken, Kenan Karaman, Yunus Mallı, Ozan Kabak ve Ömer Toprak ise sezon içinde birçok kez sakatlık ve hastalıklar yaşadı. Nuri Şahin de yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu formasından uzak tamamladı.

Juventus, Buffon'un Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olduğu maçta Torino'yu 4-1 mağlup etti
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda



İşte Bundesliga'daki Türk oyuncuların sezon karnesi:


KAAN AYHAN


Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, Bundesliga'daki 34 maçta 31 kez ilk 11'de forma giyme başarısı gösterdi. Üç gol atan savunma oyuncusu Kaan Ayhan, üç golde de asist yaptı.


KENAN KARAMAN


Fortuna Düsseldorf'ta oynayan diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise 20 Bundesliga maçında görev yaptı, 6 gole imzasını attı. Karaman, 1 golün de asistini yaptı. Ligin 9'uncu haftasında akciğerlerinde iltihaplanma tespit edilen ve uzun süre takımından uzak kalan Kenan Karaman, 14 hafta sonra yeniden sahalara geri dönmüştü.


NURİ ŞAHİN


Werder Bremen'de bu sezon 24 kez maç kadrosunda yer alan Nuri Şahin ise 16 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. En son 1 Şubat 2020 tarihinde Bundesliga'nın 20'nci haftasında FC Augsburg karşısında sahayı çıkan Nuri'ye, koronavirüs arasından sonra devam edilen ligde görev verilmedi. İkinci devrede sadece 3 maçta ter döken Nuri Şahin, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Bundesliga'nın bitimine haftalar kala sezonu kapatmak zorunda kaldı.


ÖMER TOPRAK


Werder Bremen'in bir diğer Türk oyuncusu tecrübeli savunma oyuncusu Ömer Toprak da, ligde sadece 10 kez yeşil zemine çıktı. Sezon boyunca üç ayrı dönemde sakatlıklar yaşayan Ömer, 9'u ilk 11 olmak üzere, ancak 10 maçta forma giyebildi.


YUNUS MALLI


2019-2020 sezonuna VFL Wolfsburg Kulübü'nde giren Yunus Mallı, herhangi bir sakatlık yaşamamasına rağmen sezonun ilk devresinde bir kez olsun şans bulamadı. Yunus, ilk devrede sadece 9 kez maç kadrosunda yer aldı. Devre arasında Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Union Berlin'e kiralanan Yunus Mallı, yeni takımının formasını ilk kez 18 Ocak 2020 tarihinde RB Leipzig'e karşı giydi. Mayıs ayında koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilen Yunus, iki hafta boyunca takımıyla antrenmana çıkamadı. Futbolcu, salgın arası sonrası yeniden start alan Bundesliga'da iki maç kadrosunda yer alamadı. Yunus Mallı, 9'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta Union Berlin forması giydi. Yunus, Bundesliga'da sezonu golsüz tamamlarken, bir asitle yetindi.


OZAN KABAK


Geçen sezon sonu VFB Stuttgart'tan Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, sezon öncesi yeni takımıyla çıktığı ikinci antrenmanda sakatlık yaşadı ve ilk üç hafta arkadaşlarını yalnız bıraktı. Defans oyuncusu, Bundesliga'da Schalke04 formasını ilk kez 15 Ekim 2019 tarihinde SC Paderborn karşısında dört dakika giydi. Ozan, Bundesliga'nın 25'inci ve 26'ncı haftasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Sezon boyu 30 maçta kadroya yazılan Ozan Kabak, 21'i ilk 11 olmak üzere 26 karşılaşmada ter döktü. Ozan Kabak, Schalke04 formasıyla 3 gole imzasını atarken, bir de asist yaptı.


AHMED KUTUCU


Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen diğer oyuncumuz Ahmed Kutucu, 25 maçta forma giydi ve 3 de gol kaydetti. Kutucu, 3 de asist yaptı. 31 maçın kadrosunda yer alan Ahmed Kutucu, 3'ü ilk 11'de olmak üzere 25 maçta mücadele etti.


Kenan Karaman, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:29 

Son Dakika Spor Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:09 Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
18:39
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]