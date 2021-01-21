Türk Oyuncuların Yüzde 28'i Ne Kadar Süre Oyun Oynadıklarını Ebeveynlerinden Gizliyor - Son Dakika

Türk Oyuncuların Yüzde 28'i Ne Kadar Süre Oyun Oynadıklarını Ebeveynlerinden Gizliyor

21.01.2021 09:47
Türk Oyuncuların Yüzde 28'i Ne Kadar Süre Oyun Oynadıklarını Ebeveynlerinden Gizliyor, System.String[]

Kaspersky'nin küresel araştırmasına göre dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların yüzde 27'si çok fazla oyun oynadığı için utanıyor ve bunu ebeveynlerinden saklıyor.

Kaspersky'nin küresel araştırmasına göre dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların yüzde 27'si çok fazla oyun oynadığı için utanıyor ve bunu ebeveynlerinden saklıyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 28.

Kaspersky tarafından yaptırılan ve 2020 yılı Kasım ayında Savanta tarafından yürütülen yeni araştırma, 17 ülkede ve 5.031 kişinin yanıtlarına dayanarak oyun oynama alışkanlıklarını ortaya koymayı amaçlıyor. Ayrıca bu durumun oyuncular ile ebeveynleri arasındaki dinamikleri nasıl değiştirdiğini ve bu alandaki bariyerleri yıkmak için neler yapılabileceğini değerlendirmeyi de hedefliyor.

Ankete katılan oyunculara göre oyun oynamaktan duyulan utanç, "sağlığınız için kötü" (yüzde 61) veya "beynini çürütüyor" (yüzde 42) gibi olumsuz damgalardan kaynaklanıyor. Türkiye'deki ebeveynler arasında oyunların çocukların beynini çürüttüğünü düşünenleri oranı ise yüzde 51.

"TERS ETKİ YARATIYOR"

Türkiye'deki oyuncular için en büyük hayal kırıklığı, ebeveynlerin oyunlar sayesinde çocuklarının olumlu birçok yönlerini geliştirdikleri için takdir ettikleri halde tutkuları konusunda onlarla daha az etkileşim kurmalarından kaynaklanıyor. Çünkü esas olarak oyun ve oyun oynamanın sosyal unsurları, film ve müzikten çok farklı.

Ebeveynlerin takdir ettikleri beceriler ise şöyle sıralanıyor: yabancı dil öğrenimi (yüzde 47), yaratıcılık (yüzde 41), sosyal beceriler (yüzde 30) ve problem çözme (yüzde 30). Ankete katılanların yüzde 48'i ise ebeveynlerinin de "oyun oynaması" durumunda ilişkilerinin genel olarak daha iyi olacağına inanıyor.

Kaspersky Pazarlama Başkan Yardımcısı Andrew Winton, şunları söylüyor:

"Oyun bu yıl birçok kişiye büyük destek sağladı. Zor zamanlarda teselli, rahatlama ve arkadaşlık sundu. Ancak birçok aile için oyunla ilgili olumsuz algılar, bu konuda açık bir diyaloğu mümkün kılmak ve ilişki kurmak açısından ters etki yaratıyor. Annelerin bilge sözlerinin, oyuncular ve ebeveynler arasında daha iyi ve daha olumlu konuşmaların başlaması için yardımcı olacağını umuyoruz."

Türk Oyuncuların Yüzde 28'i Ne Kadar Süre Oyun Oynadıklarını Ebeveynlerinden Gizliyor

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türk Oyuncuların Yüzde 28'i Ne Kadar Süre Oyun Oynadıklarını Ebeveynlerinden Gizliyor - Son Dakika


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