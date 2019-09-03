Türk oyunlarının dünyaya açılma projesi başlıyor

Tüm dünyada özellikle hyper-casual türünde oyun geliştirenlere açık olan bu program, yayıncılık, danışmanlık ve pazarlama sağlayarak tüm dünyada başarı kazanmayı hedefleyen oyunlar için bir başlangıç noktası sunmayı amaçlıyor.



Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan ve bugüne kadar birçok değerli oyun stüdyosunun oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, şimdi de hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Netmarble Publishing programını başlatıyor. Programın oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla Türkiye'nin 6 şehrinde gerçekleştirilecek toplantıların ilki, 6 Eylül 2019 tarihinde, Ankara'da ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi CoZone'da düzenlenecek.



Oyun geliştiriciler profesyonellerle buluşacak



Toplantıya katılacak profesyoneller arasında Netmarble Yatırım Projeleri Koordinatörü Ezgi Temir "Stüdyo İlişkileri ve Oyun Yayını Öncesi", Netmarble Mobil Oyun Yayın Müdürü Eray Uygun ise "Oyun Yayını Sırası ve Sonrası" üzerine konuşacak. Admost Satış ve İş Geliştirme Sorumlusu Ayşegül Yıldırım ise "Monetization ve Gelir Optimizasyonu" konulu bir sunum gerçekleştirecek. Toplantıya katılan oyun geliştiriciler profesyonellerle tanışma fırsatının yanı sıra hyper-casual oyun yayını hakkında merak ettikleri konularda cevap alma şansına da sahip olacak.



Netmarble'dan 'Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım' çağrısı



Netmarble Publishing programı tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olacak. Program özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.



Netmarble 6 şehir ziyaret edecek



Netmarble EMEA, Netmarble Publishing programının oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve Adana'da buluşma toplantıları düzenleyecek. Ankara'da gerçekleştirilecek ilk toplantıyı, 12 Ekim 2019 tarihinde İstanbul İTÜ'de düzenlenecek toplantı izleyecek.