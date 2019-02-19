Türk pamuğu zararına satıldı
41 dakika önce
Ulusal Pamuk Konseyi'nin 2018 raporu açıklandı.
Ulusal Pamuk Konseyi'nin 2018 raporu açıklandı. Rapora göre pamukta maliyet arttı, üretim ve fiyat düştü. Ülke ortalaması olarak, ekim ayında maliyetlerin 7 kuruş, kasım da ise 62 kuruş altında gelir elde edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05
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