Son Dakika Haberleri: "Türk parasını tanımak istiyoruz" diyerek, öğrencinin 600 lirasını çaldılar
Son Dakika Güncel Haber

"Türk parasını tanımak istiyoruz" diyerek, öğrencinin 600 lirasını çaldılar

47 dakika önce

Pendik'te kiralık araçla seyreden yabancı uyruklu 3 kişi, yüksek lisans öğrencisi gencin 600 lirasını el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı.

Pendik'te kiralık araçla seyreden yabancı uyruklu 3 kişi, yüksek lisans öğrencisi gencin 600 lirasını el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 30 Ağustos Cuma günü saat 13.45 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen Yüksek Lisans öğrencisi H.İ.'nin (23) yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin camını açarak gence seslenen yabancı uyruklu şahıslar, yanına geldiğinde ona, "Biz yabancıyız, Türk parasını bilmiyoruz" dedi. Bunun üzerine genç, Türk parasını göstermek amacıyla sırt çantasındaki bin lirayı şahıslara uzattı. Paraları inceleyen şahıslar, el çabukluğuyla bin liranın 600 lirasını çaldıktan sonra 400 lirasını gence geri verdi. Gence teşekkür eden şahıslar ardından hızla olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"TÜRK PARASINI TANIMAK İSTİYORUZ"

Olayın ardından çantasındaki paralara bakan genç, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, şahısların kiraladığı aracın plakasını tespit ederek, işyerinden kiralayanların bilgisine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen Majid E.(54) ve Mohammad A.(55) polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şubeye götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!
Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1) Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:03:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türk parasını tanımak istiyoruz" diyerek, öğrencinin 600 lirasını çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]