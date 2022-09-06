Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22. ve 23. dönemlerde TBMM Başkan Vekilliği yapan ve halen Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüten Pakdil, Vali Kırbıyık ile bir araya geldi.

Valilikte gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sayın Başkanımızı burada misafir etmekten son derece memnunuz, nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.