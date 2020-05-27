Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan hiçbir darbe girişiminin başarılı olamayacağını ve millet vicdanında asla yer bulamayacağını belirtti.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması, System.String[]

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan hiçbir darbe girişiminin başarılı olamayacağını ve millet vicdanında asla yer bulamayacağını belirtti.

Pakdil, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, millet iradesini yok sayan 27 Mayıs'ın demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne vurulan bir darbe olduğunu ifade etti.

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak düşen 27 Mayıs'ın, sonrasındaki darbelere de kapı açtığını vurgulayan Pakdil, şunları kaydetti:

" Türkiye, en son 15 Temmuz hain darbe girişimini milletimizin üstün feraseti ve siyasi iradenin darbeciler karşısındaki kararlı duruşuyla savuşturmuştur. Bundan sonra da milletimizin iradesini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan hiçbir darbe başarılı olamayacak ve millet vicdanında asla yer bulamayacaktır. Bu vesileyle şehit Başbakan Adnan Menderesi, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum."

Türk Parlamenterler Birliği, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

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