Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi yazdığı kahramanlık destanıyla milli iradeyi hedef alacak bir darbe girişimine asla izin vermeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi yazdığı kahramanlık destanıyla milli iradeyi hedef alacak bir darbe girişimine asla izin vermeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirtti. Pakdil, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milletiyle, devletiyle darbe girişimi gecesi bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini anımsattı. Türk milletinin, üstün feraseti ve siyasi iradenin kararlı duruşuyla darbe girişimini büyük bir kahramanlık sergileyerek bastırdığını belirten Pakdil, şunları kaydetti: "Türk milleti, 15 Temmuz gecesi yazdığı kahramanlık destanıyla milli iradeyi hedef alacak bir darbe girişimine asla izin vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi darbecilere geçit vermeyerek şehit düşen vatandaşlarımızı rahmet, saygı ve minnetle, yaralanan vatandaşlarımızı şükranla anıyorum."

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